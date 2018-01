Modelo Barbara Fialho se lança como cantora no Baile da Vogue

Após 15 anos nas passarelas, a modelo e ‘angel’ da Victoria’s Secret – Barbara Fialho – foca em outros caminhos, ou melhor, palcos. A top estreia como cantora, amanhã, no Baile da Vogue, de carnaval. Na apresentação, muita música brasileira, seu ritmo preferido. “Vou apresentar seleção de músicas que vão do samba ao frevo”, conta a moça, que está estudando canto há quatro anos e pretende se formar em flauta. Confira a conversa:

Quando surgiu seu interesse pela música?

Cresci ouvindo meu avô tocar e cantar em todas as reuniões de família. Ele era um talentosíssimo violonista e músico e é minha maior inspiração. Há quatro anos comecei a fazer aulas de canto com a Diana Purim, filha da Flora Purim e Airto Moreira, grandes músicos brasileiros. Logo decidi produzir o disco e o projeto foi crescendo, criando vida própria. A música é minha grande paixão! Sonho em me formar em canto e flauta.

Que ritmo mais gosta de cantar?

Eu amo música brasileira!

O que vai cantar no Baile da Vogue? Está nervosa?

A palavra certa é empolgada! Vou apresentar uma seleção de músicas que marcaram a minha vida, que vão do samba ao frevo.

Acha que subir ao palco será mais desafiador que subir na passarela?

Acho mais desafiador por ser a única pessoa ali na frente com um microfone. No desfile são várias meninas dividindo o holofote. A responsabilidade é maior.

Como moradora de NY, se sente satisfeita com a vitória de Trump? Acha que haverão mudanças na vida dos brasileiros que residem nos EUA?

Espero que ele tome boas decisões como presidente e que a vida dos brasileiros por lá continue sendo próspera, segura e feliz. /SOFIA PATSCH