A Yogini – marca especializada em Ioga – convidou seis iogues profissionais – Milla Monteiro, Dany Gonçalves, Renata Rocha, Thais Faleiros, Teca Toscano e Marcia de Luca (na foto, a partir da esq.) para serem as madrinhas da campanha #qualoseumantra, onde a fundadora da marca, Regina Zimmermann , convida via Instagram as pessoas a criarem seu mantra pessoal.

Os três escolhidos vão virar camisetas feitas pelo calígrafo Fabio Maca.