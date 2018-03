À moda antiga

A paixão pela moda a fez colocar a mão nos botões e, há alguns anos, começou a criar suas próprias roupas e acessórios. Meio sem querer, Keila Balsamo passou a produzir peças para as amigas e para… as amigas das amigas. Quando se deu conta, nascia a Kebal e o seu apartamento já havia se transformado em um ateliê de moda. “Não faço nenhuma peça que eu não usaria”, ressalta a moça. Agora, ela se prepara para lançar sua primeira coleção dupla: vestirá mulheres e seus pets. Tudo com cores e estampas vintage.

