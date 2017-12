Fim de uma era

Os protestos das clientes são inúmeros. Mas ninguém conseguiu convencer Maria Helena Cabral, dona de uma das lojas de maior bom gosto e sofisticação da cidade de São Paulo, a reabrir suas portas em outro ponto que não o do Itaim. A Esencial está sendo engolida pelo mercado imobiliário e encerrará suas atividades em março do ano que vem. “Vou me dedicar às artes plásticas e a projetos sociais. Quem sabe não desenho uma coleção ou outra?”, pondera Maria Helena, que cuidava pessoalmente das compras de sua loja pelo mundo. Com seu olhar atento, trazia o que havia de mais criativo e único. Vai fazer falta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.