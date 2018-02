À moda alemã

Alex Hanazaki é o único brasileiro convidado para assinar, com outros sete paisagistas internacionais, o projeto de um jardim permanente que está sendo projetado em uma área degradada da periferia de Berlim, na Alemanha. “O pessoal do The International Garden Exhibition entrou em contato comigo no começo de 2014”, conta ele. “O lugar está sendo construído em moldes modernos e contemporâneos associados à natureza, que será a grande atração do novo point”, explica Alex, que comemorou, em 2014, vinte anos de carreira. O que ele já imaginou fazer em seu quinhão do projeto? “Admito que não sei. Estou de férias e, quando retornar, colocarei toda a minha energia nessa criação. Ainda é surpresa até para mim!”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.