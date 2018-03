A boa audiência da reprise de Senhora do Destino está rendendo dividendos para José Wilker. Em maio, ele entra no set como protagonista do filme Joãozinho Bem-Bem, de Vinícius Coimbra.

Depois vai para trás das câmeras. Como diretor de Quem Matou Giovanni Improtta, personagem que ele viveu na TV, em trama de Aguinaldo Silva.