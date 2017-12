À mesa com o G-20

O que Temer vai debater no G-20? A pauta econômica montada pelos chineses que comandam o encontro está focada, segundo esta coluna apurou, em quatro pilares: retomada do crescimento, arquitetura das finanças internacionais, fuga de divisas e regulação financeira.

A do crescimento já tem diagnóstico. Sabe-se que é um problema de demanda e que pode ser destravado com reformas regulatórias. A da arquitetura financeira coloca na mesa de debates a forma de capitalização do FMI – tema que a própria China introduziu na agenda.

E, não menos importante, o sistema de troca de informações para combater evasão de divisas, que deve entrar em vigor em 2017.