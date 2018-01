A magia de cozinhar

Quando Ilda Vinagre saiu de Marinhais, uma cidadezinha no interior de Ribatejo, em Portugal, nem de longe sonhava que seria premiada com 2 estrelas do Guia Michelin, sem nunca ter feito curso de cozinha. No comando da cozinha do A Bela Sintra há dez anos, a chef reúne agora suas histórias – entre elas a de já ter cozinhado para Ronald Reagan e Yoko Ono quando era chef do embaixador português em NY – e também receitas típicas de Portugal no livro Saudade Tem Gosto, que lança no restaurante, dia 26, pela Editora Melhoramentos. Sobre a profissão, ela afirma: “Talvez a magia da cozinha tenha o dom de dissolver as mágoas e apaziguar o coração.”

