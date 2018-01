A luta é livre

Quando Eduardo Munrá percebeu o desinteresse de seus alunos pelo treinamento tradicional, botou a cachola para trabalhar. Faixa preta em jiu-jítsu e ex-lutador profissional de MMA, o gaúcho aproveitou o conhecimento adquirido nas artes marciais para desenvolver uma técnica que aliasse treino aeróbico com movimentos de lutas e exercícios específicos. Estava criado o Funcional Fight. “Acho que parte do sucesso do método é que ele define o corpo de forma harmoniosa, alivia o stress, ajuda na disciplina e a manter o foco”, explica Munrá – que dá aula na academia Sett Coaching. Aos 42 anos, ele hoje treina de executivos a it-girls. Diante dos resultados, as indicações se multiplicaram, assim como seus seguidores no Instagram. Haja espaço no tatame.

