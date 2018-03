A ‘lista de Janot’

Cotado para o Ministério do Turismo, Henrique Alves estava animadíssimo e foi dos últimos a sair do jantar dos parlamentares do PMDB, anteontem, com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy,no Palácio do Jaburu.

Derrotado na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, o ex-presidente da Câmara não escondia o desejo de voltar a Brasília. Mas depende, para isso, de não ter seu nome na chamada “lista de Janot” – em que o procurador-geral da República citará os políticos envolvidos na Lava Jato.

Lista 2

A lista é também preocupação central de Lula, que desembarca hoje em Brasília para articulações com o PMDB e, à noite, jantar com a bancada petista no Senado. Mas o ex-presidente quer discutir, também, medidas para a defesa do governo e do PT e aprovação do ajuste fiscal.