A pelo menos um interlocutor, um integrante do Palácio do Planalto deu sinais, ontem, de não ter entendido os efeitos da carta-ação de Alexandre Tombini alterando radicalmente, no dia do início da reunião do Copom, as expectativas do mercado.

“O mercado pode ter se aborrecido. Ela (Dilma), não”.

Segundo esse interlocutor, o BC atendeu “finalmente” ao “mundo real”. Será?