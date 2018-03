A hora é essa

Barack Obama iniciou ontem sua segunda estada na Casa Branca – garantia, segundo Gabriel Rico, CEO da Câmara Americana de Comércio no Brasil, de que teremos continuidade nas relações com os EUA. O executivo da Amcham, porém, concorda que o País precisa resolver gargalos para aumentar sua capacidade competitiva e diminuir a desconfiança.

O que mais aproxima os dois países atualmente?

Meio ambiente, a busca por energias renováveis e a necessidade de mais transparência na gestão pública. Outra questão que encontra eco no Brasil se refere às armas, que voltaram à mesa de negociações nos EUA.

A infraestrutura ainda é um problema. O que fazer?

Só para se ter ideia, os EUA investiram no mundo inteiro, em 2011, cerca de US$ 400 bilhões – e outro tanto em 2012. No Brasil, foram só US$ 10 bilhões. Ou seja, ainda temos muito a crescer.

Quer dizer, dinheiro existe.

Sim, mas o Brasil precisa aproveitar, principalmente porque a Europa está parada.

Companhias norte-americanas adquiriram muitas empresas brasileiras em 2012.

O que foi bom. Porém, temos de fomentar um ambiente que propicie a criação das chamadas startups – empresas criadas do zero.

Que gargalos impedem esse tipo de investimento?

O mais importante é reduzir o nível de desconfiança. Só assim se cria um cenário propício aos negócios.

A Amcham vai bater mais nesta tecla em 2013?

Nossa luta será pela simplificação do regime tributário e da legislação trabalhista; e pelo aprimoramento de mecanismos que incentivem mais as PPPs. /DANIEL JAPIASSU