Marta Suplicy quer a mostra Os Impressionistas de volta ao Brasil – só que acompanhada da moda do século 19. A inspiração da ministra é a L’Impressionnisme et la Mode, exposta no Museu D’Orsay, em Paris.

Lá, ao lado das obras de Monet, Renoir e Degas, estão vestidos que marcaram a época. O problema? A coleção não pode sair da França. Por isso, diz Marta, será preciso “revirar os closets dos quatrocentões brasileiros para encontrar as nossas peças”.