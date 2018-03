Apoiadores de Cesare Battisti protocolaram ontem no CNJ representação contra a juíza Adverci Rates, que determinou a deportação do italiano no início do mês.

O grupo pede à corregedora Nancy Andrighi que analise a ação da juíza, por ele tida como “tendenciosa” e com “motivação política e não jurídica”.

À francesa 2

Foi anexada ao pedido cópia de entrevista do procurador Vladimir Aras ao jornal italiano L’Indro, na qual ele admite que a intenção da PF era levar Battisti ao aeroporto e deportá-lo para a França – que tem “mandato de imediata extradição” do italiano.