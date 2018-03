A Fórmula das águas

O Rio vai ter sua Fórmula 1 de lanchas. Eike Batista acaba de fechar acordo com a International Off-Shore Team Association para incluir a Cidade Maravilhosa no roteiro da disputa da IOTA. A ideia é montar já em março a primeira disputa no País.

“Vamos aproveitar nosso estádio grátis”, brinca Eike, referindo-se à praia do Flamengo, onde acontecerá a corrida das off-shores, que chegam a mais de 270 km/hora.

O evento faz parte de um projeto que o empresário intitula como MPI: “Matar Paulista de Inveja”, explica Eike, prá lá de bem-humorado.

É que, diferentemente do que se deu com a Fórmula 1, São Paulo – por falta de atributos naturais… – não terá como roubar do Rio.