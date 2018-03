À flor da pele

Fernanda Delboni e Cleober Fazani descobriram o real significado do sono da beleza ao trazerem para o Brasil uma fronha que promete rejuvenescer a pele do rosto depois de algumas boas noites de sonhos. Feita com fibras de óxido de cobre, ela estimula a produção de colágeno. “É o verdadeira efeito Cinderela”, diz ela. Ao lado do Tripollar, aparelho para eliminar rugas e gordura localizada, a fronha da Iluminage Beauty faz parte de uma série de produtos que combinam tecnologia e praticidade. “As pessoas podem ter em casa o que só encontravam em clínicas de estética.” E a dupla prepara outra novidade: um depilador de terceira geração que pode ser usado em todos os tipos de pele. Por elas e eles.

