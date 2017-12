Para Haddad, ‘a festa paulistana melhorou’

Fernando Haddad, segundo da lista, avisa: a festa paulistana está melhor que a de 2015. Ele só não quis responder qual fantasia usaria. Neste carnaval, a coluna fez as mesmas perguntas para três prefeitos de capitais — o primeiro foi ACM Neto — sobre como montaram o “carnaval da crise” e como veem a organização da festa., segundo da lista, avisa: a festa paulistana está melhor que a de 2015. Ele só não quis responder qual fantasia usaria.

Como a queda na arrecadação e a situação econômica do País afetaram o carnaval da cidade?

São Paulo se reencontrou com o carnaval, e a opinião geral, atestada por pesquisas de campo, é de que está melhor que no ano passado. O carnaval da cidade está crescendo com organização e planejamento. Foram investidos R$ 10,5 milhões em infraestrutura para o carnaval de rua. Com apoio de dois patrocinadores, os recursos aumentaram 60% em relação a 2015. O número de blocos aumentou 35% neste ano, chegando a 355. A Prefeitura também ajuda a fortalecer o carnaval das escolas de samba, que geram mais de 10 mil empregos e movimentam milhões só em gastos de turistas e visitantes.

Qual foi, para você, o carnaval inesquecível? E por quê?

O carnaval de 1986, quando comecei a namorar a Estela.

Há risco de o funk e o sertanejo tomarem conta do carnaval no lugar do samba e do axé?

Uma das principais características dessa festa é a diversidade de pessoas e de ritmos, então há espaço

para que todos brinquem o carnaval ouvindo o gênero musical de sua preferência.

Onde acha que vai passar o próximo carnaval?

Vou passar em São Paulo. / MARINA GAMA CUBAS​