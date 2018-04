Marina Silva a tiracolo, a causa verde está conquistando os bipos da CNBB. “A Vida no Planeta” acaba de ser definido como o tema da Campanha da Fraternidade em 2011.

Como as reuniões preparatórias do encontro são muitas, e feitas com antecedência, as pastorais sociais vão atravessar 2010 debatendo e produzindo material sobre meio ambiente.

E há bispos avisando que “não são só as CEBs” – as comunidades de base – que veem com simpatia a candidatura da senadora.