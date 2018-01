Indagada sobre a reorganização escolar montada pela Secretaria de Educação do Estado, a educadora Malu Montoro – que passou 45 anos no Colégio Santa Cruz, reconhecido por sua excelência – se mostrou favorável. “No Santa, nós separamos os diferente ciclos com autonomia, apesar de estarem todos no mesmo câmpus.”

