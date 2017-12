Depois que Israel desistiu – em março – de nomear Danny Dayan, conhecido defensor das colônias nos territórios na Cisjordânia, como embaixador no Brasil, nada mais se falou sobre o assunto. Entretanto, a escolha de novo nome foi objeto de conversa entre primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Conib, Fernando Lottenberg, no domingo. E entre Lottenberg e o presidente do país, Reuven Rivlin, ontem.

