Por falar em Espanha, Luiz Barretto, ministro do Turismo, volta hoje de Madri com boas novas para Lula: os grupos imobiliários Acciona e o Atisreal estudam o desembarque no País.

E Globalia, Orizonia, Sol Meliá e Iberostar também prometeram manter o pique.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte