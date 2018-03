Além de José Serra, que criticou o “talento mercadológico” do PT, também o presidente do PSDB, Sergio Guerra, foi à luta. Avisou ao governo que desde Mario Covas o título das casas financiadas vai para as mulheres.

Foi o que Dilma anunciou em um palanque, domingo.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte