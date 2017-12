A defesa telefônica de Mantega

A agitada manhã de José Roberto Batochio, advogado de defesa de Guido Mantega, começou, ontem, com uma ironia.

“O telefone tocou às 6 da manhã e eu pedi à minha mulher: atende aí e me diga quem foi preso hoje”, relatou à coluna.

Defesa 2

Em outro telefonema, pouco depois, ouviu do ex-ministro que ele estava próximo à sala da operação do Hospital Einstein – onde sua mulher seria, daí a pouco, submetida a uma cirurgia. O advogado não perdeu tempo: “Saia já desse lugar. Vá para o lobby. Vai ser menos traumático para a rotina do hospital. Estou a caminho daí.”

Chegou a ter alguma conversa telefônica também com o juiz Sérgio Moro? “Nenhuma. Quem o fez perceber o que tinha feito foi a imprensa.”

Sua conclusão do episódio? “Esse episódio mostra o que sempre digo. Que as garantias e liberdades estão sequestradas neste País. E a prisão é em Curitiba”.