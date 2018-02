Tem acionista da Light desconfiando que a troca, há alguns meses, do uso de GLP (gás liquefeito de petróleo) pelo uso gás natural pode estar contribuindo para as explosões de bueiros no Rio.

