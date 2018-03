Quem conversou com Lula esta semana sentiu que sua saúde está boa, bem como seu ânimo. Mas, ao falar sobre Dilma, teria deixado a dica que hoje prefere até… Temer. Concordando com a condução do vice-presidente na área econômica.

