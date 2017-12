A conferir

Balanço dos dois anos do programa Braços Abertos – de combate ao crack – foi apresentado aos secretários de Haddad anteontem. Quem viu os números atesta: mais da metade dos beneficiados apresentam melhora.

O bom índice, segundo um secretário, é baseado em “retorno aos estudos, retomada da convivência com familiares e redução ou interrupção do consumo de drogas”.

Depoimentos de inscritos no programa foram gravados e deverão ser apresentados junto com uma nova sede da coordenação do projeto em evento – ainda a ser marcado – pelo prefeito.