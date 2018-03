A conferir

Com a compra da BG pela Shell, anunciada ontem, o novo gigante do setor energético comunicou ao mercado que, com esse movimento, se tornará o “principal parceiro” da Petrobrás no País.

Entretanto, há quem garanta ter ouvido de integrante da Shell Brasil, há bem pouco tempo, que o sonho dourado da petroleira por aqui seria encerrar as parcerias com a estatal brasileira. Pelo motivo óbvio: medo de que o escândalo do “petrolão” ganhe proporções explosivas no exterior.

Convém registrar: a Shell já vendeu os campos de Bijupirá e Salema, na Bacia de Campos. E estaria, discretamente, procurando comprador para os 20% de Libra, no pré-sal.