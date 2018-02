Circula, no mercado, que a suíça Zurich Seguros fez proposta ao Itaú pela Garantec, área do banco que opera contratos de garantia estendida de produtos. Líder de mercado, do qual detém mais de 50%, tem faturamento anual estimado em R$ 1,5 bilhão.

Procuradas pela coluna, as empresas não quiseram comentar o assunto.