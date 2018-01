Antônio Campos, irmão de Eduardo, reforçou o grupo de Aécio no debate do SBT, ontem. Garantiu que Paulo Câmara, governador eleito de Pernambuco, entrou de cabeça na campanha. E que os novos números do tucano serão expressivos no Estado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.