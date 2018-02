A conferir

Consta que a pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Nossa São Paulo, de Oded Grajew, sai hoje com números para lá de favoráveis às decisões de Fernando Haddad sobre mobilidade urbana. O que deve irritar uma parte do PT – a que relaciona as medidas tomadas pelo prefeito às mazelas que o partido sofre em SP.

Aos números: 88% dos entrevistados aprovam as ciclovias na cidade e 90% são favoráveis às faixas de ônibus.

Consultada pela coluna, a Nossa São Paulo não quis fazer comentários, alegando que os dados, na tarde de ontem, ainda não estavam consolidados.