A Defensoria Pública vai investigar acusação de João Antônio Alves de Roza – último preso acusado de participar de atos violentos durante a Copa a ser solto, há uma semana – contra policiais do Deic.

O relato foi feito ao defensor que atua no caso após sua soltura. Caso seja comprovada a agressão, as provas do processo podem ser consideradas inválidas. Roza responde por associação criminosa.