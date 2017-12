A cidade merece

E São Paulo poderá ter um festival de design para chamar de seu, nos moldes do London Design Festival, criado em 2003. Composto de 300 eventos e exposições espalhadas por Londres, durante 9 dias por ano, o evento se tornou um dos mais importantes do mundo no setor. Para tanto, está no Brasil – e foi centro de almoço no restaurante Kaa, oferecido pelocônsul-geral adjunto do Reino Unido Richard Turner, semana passada – sirJohn Sorrel, criador do festival. “São Paulo tem tudo para abrigar um evento deste tipo”, diz Sorrel, que já espalhou sua ideia por 123 cidades no planeta. O conceito é promover a criatividade atraindo ícones, bem como pensadores e educadores. Mas montar algo tão amplo em uma cidade de trânsito complicado como a capital paulista é viável? “Confesso que é mais difícil. Mas tenha certeza: as pessoas se adaptam e adoram”.

