À casa torna

O musical Les Misérables – que estreia dia 10 – tem sabor especial para Laura Lobo. A atriz, que viverá Éponine, trabalhou na montagem que estreou no Brasil há 16 anos no mesmo teatro. Na época representou a personagem Cosette na infância.

Pina para o Mundo

Obras da Pinacoteca viajarão o Brasil e o mundo. Algumas já estão emprestadas para o Masp, Mam e Fundação Edson Queiroz. Outras, de artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Alfredo Volpi, serão expostas no Museo Nacional Reina Sofia, Fowler Museum, Hammer Museum, Art Institute of Chicago e no MoMA.

Martelo batido

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O autor best-seller Don Winslow vai publicar seus próximos livros pela HarperCollins Brasil. A editora já garantiu dois títulos para o segundo semestre: um deles o romance The Force