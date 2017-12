A carne é forte

Em três anos, Francisco Chagas Filho conseguiu transformar o Rodeio do Iguatemi em um point. Não é para menos. O gerente de operações do restaurante fica tão à vontade ao lado de nomes como Benjamin Steinbruch e André Esteves quanto de Fausto Silva. “Sou como o Ban Ki-moon(secretário-geral da ONU): de todos os povos”, brinca o cearense de São Benedito. Aos 58 anos – etrês décadas de experiência no ramo –, Chagas comemora… trabalhando: “Minha satisfação é fazer o que gosto”. Não tem arrependimentos, mas diz que, se pudesse voltar atrás, seria cozinheiro. “A comida é o maior prazer.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.