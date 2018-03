Aclamada como a maior Pachá do mundo, a inauguração da boate, quinta, na praia de Jurerê Internacional, teve um ágio de mais de 100% no valor do convite. Chegou a R$ 150, com cambistas. Entre os 800 VIPs, cem estavam na ala VIP dos VIPs.

