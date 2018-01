Apesar do estardalhaço no Brasil por matar uma galinha no palco do MAD Food Camp, na Dinamarca, Alex Atala saiu nomeado curador do evento do ano que vem.

Cabidela 2

Ao torcer o pescoço do bicho, o chef, aliás, fazia menção a seu novo livro, D.O.M. – Redescobrindo Ingredientes Brasileiros. Que será lançado em outubro, na Europa e nos EUA.

No Brasil? Sai em novembro.