“A colombiana viveu um minuto como a mulher mais linda do mundo. Não dá para acontecer esse tipo de coisa”. Foi assim que Yan Acioli, jurado do Miss Brasil, reagiu à gafe cometida no Miss Universo, anteontem.

Após ter coroado Adriana Gutierrez, da Colômbia, a organização do evento disse ter “cometido um erro”… e, no minuto seguinte, tirou-lhe a coroa e a passou à filipina Pia Alonzo Wurtzbach, deixando toda a plateia constrangida.

A breve beleza 2

Cristiana Arcangeli, também jurada do concurso brasileiro, acha que o erro da produção se transformou em desrespeito.

Sua avaliação: “Deviam ter coroado as duas”.