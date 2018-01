Laura Pieri lança single direto de NY

A cantora Laura Pieri deixou o Brasil e o começo de uma bem-sucedida carreira nacional há 3 anos – “cheguei a gravar uma música com Gusttavo Lima” – para correr atrás de seu sonho. “Estava feliz por aqui, mas queria algo maior. Por isso me mudei para NY. Quando se pensa em uma carreira internacional não tem como não vir para os EUA”.

Lá ela se preparou ao lado do produtor americano Cory Rooney e o resultado pode ser conferido em seu primeiro single I Will Follow You – recém-lançado no Youtube. “É através deste trabalho que vou começar a sentir meu caminho”.

A música e o vídeo têm forte pegada do pop americano, estilo que ela curte e se sente a vontade em cantar. “Se prestar atenção, tem uma batida bem brasileira e é essa característica que quero colocar em todos meus trabalhos.”

Próximos passos? “Vou lançar outro single até o fim desse ano e estou me preparando para subir ao palco. Logo, logo, espero”.