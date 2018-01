Em meio a publicações sobre os 50 anos do golpe de 1964, a LeYa lança, mês que vem, o inédito Ditadura à Brasileira, de Marco Antonio Villa. O livro traz uma visão ampla do regime militar em seus mais variados aspectos: político, econômico, social e cultural.

A obra compara também o significado histórico particular da nossa ditadura aos demais regimes militares do Cone Sul no mesmo período.