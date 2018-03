Foto: divulgação





A xodó do pop jazz contemporâneo, Diana Krall, desembarca no Brasil para fazer uma homenagem aos 50 anos da Bossa Nova. Depois de passar pelo Rio, faz um show no HSBC Brasil, quarta-feira. Aproveitando sua estada por aqui, a cantora participa da comemoração fechada – dos 33 anos da revista Casa Vogue -, um dia antes, no Leopolldo.

