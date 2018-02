Carlos Miguel Aidar está preocupado com recente decisão do STJ que livrou a CBF de processo indenizatório movido por um torcedor – que se sentiu lesado por erro de arbitragem em jogo da Copa do Brasil de 2007.

O advogado teme que se abra um precedente pró-Máfia do Apito – caso de 2005, em que a Confederação e a FPF foram condenadas, em primeira instância, por supostos erros propositais de arbitragem.