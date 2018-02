Bênção, pai

É made in Bahia o Cristo do Pacífico, estátua inaugurada recentemente em Lima. Com 37 metros de altura (um a menos que o nosso Redentor), é obra e graça dos escultores Tatti Moreno e Felix Sampaio – o primeiro, famoso pelos orixás do Dique do Tororó, em Salvador; o segundo, pelo Cristo de Esplanada.

Projeto pessoal de Alan García, presidente do Peru que deixa o cargo dia 28, a imagem do filho de Deus é o sonho de todo político: se destaca na paisagem e pode ser vista de qualquer ponto da cidade. A conta do Cristo foi paga pelo político e pela Odebrecht.