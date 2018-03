A bela é uma fera

Suki Watherhouse está no Brasil para desfilar – hoje, na NK Store – as peças que a marca criou para a C&A. A britânica de 20 anos conversou com a coluna sobre feminismo, mas, quando o assunto foi seu namorado[TEXTO], o ator Bradley Cooper… desconversou.

Concorda com o discurso feminista que a atriz Patricia Arquette fez na cerimônia do Oscar?

Acho que, quando você é uma pessoa pública como ela, é importante falar sobre esses assuntos, porque as pessoas escutam. E de fato as mulheres ganham menos do que os homens, como ela disse.

É a primeira vez que trabalha para uma marca brasileira?

Sim, mas já fiz trabalhos para a Burberry por aqui. Amo o Brasil, é um de meus lugares favoritos no mundo. É sempre um sonho trabalhar aqui.

Já usou roupas de estilistas brasileiros?

Tenho muitos biquínis da Adriana Degreas.

Você é chamada de “a nova Cara Delevingne”, sua amiga pessoal. Por que acha que fazem essa comparação?

Porque somos britânicas e temos a mesma idade. /SOFIA PATSCH