Manuela d’Ávila fez giro por Bangu ciceroneada por Junior, do AfroReggae, anteontem. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara se dispõe a pensar portas de saída para os presos: “O AfroReggae não vai arrumar emprego para todo mundo quando eles saírem daqui”, brincou ela.

Os dois continuaram o tour ontem por Vigário Geral e pelo Complexo do Alemão, no Rio.