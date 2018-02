Aprendendo a cozinhar e bem receber

O gosto por cozinhar de Paula Chequer e Luciana Gebara Efeiche deu forma à Oficina Gastronômica – um espaço dedicado a bem receber e à consultoria gastronômica. A parceria das amigas de infância começou com aulas às colegas sobre como preparar pratos práticos e bem apresentados, na própria casa.

A origem libanesa e a tradição familiar de reunir as pessoas à mesa falou mais alto e resultou na ampliação do negócio com um foco essencial: receber. “Oferecemos a executivos e empresários um lugar discreto e acolhedor para poderem se reunir à mesa”, conta Luciana.

O atendimento é personalizado e inspirado em escolas gastronômicas londrinas que ela conheceu em suas viagens. “Damos aulas com o coração, falando da origem dos alimentos e trazemos toda a bagagem cultural inserida neles”, diz Paula.