A Casa Santa Luzia completa 90 anos e Álvaro Lopes, um dos sócios, 92 em janeiro. Há quase 70 anos na loja, Lopes acompanha a rotina e participa das tomadas de decisões até hoje. Ele é filho de Daniel Lopes, fundador do mercado, que se tornou um dos mais tradicionais de SP. “A vontade de crescer fez com que trabalhássemos muito para fazer da Santa Luzia uma loja única, diferente de todas as outras”, diz o veterano. “Fico feliz em ver que depois de 90 anos continuem seguindo nossos ensinamentos e valores”. Com o Natal se aproximando, Álvaro tira da gaveta sua coleção de gravatas natalinas e usa uma diferente a cada dia até a chegada da festa – para alegria dos clientes, que se encantam com seu bom-humor e disposição.

