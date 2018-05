Paula Raia cria acessório em parceria com Julia Gastin

Paula Raia comemora. A estilista desenvolveu um escapulário em parceria com a designer de joias carioca Julia Gastin para as clientes que forem à loja dela na terça-feira. Na ocasião, serão convidadas a fazer parte de um ritual, escolhendo uma pedra e a sua essência para carregar consigo num perfumeiro. O evento não é à toa. Em agosto Paula se muda para uma casa nova, onde loja e atelier estarão pela primeira vez juntos. “Antes de celebrar o novo local gostaria de finalizar o ciclo em nosso espaço atual e comemorar esse fechamento”, explica. “Além de lançar nossa última coleção, queria preparar um mimo para as clientes. Um convite para vivenciarmos uma experiência sensorial juntas”, conclui.