Bel Coelho assina o cardápio real do restaurante fictício da última temporada da série O Negócio, da HBO.

A chef passou quatro dias nos sets elaborando receitas exclusivas para a série, que estreou este mês no canal.

Como ela fez os pratos de verdade durante as filmagens, os atores e a equipe puderam, antecipadamente, saborear um pouco de tudo.

