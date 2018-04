Restaurante asiático e vinhos

Raphael Zanette e Flavio Miyamura comemoram sua nova empreitada: o restaurante Extasia – que acaba de abrir suas portas no coração da Vila Nova Conceição. O conceito? Comida contemporânea com pitadas de influência asiática.

O espaço está localizado no anexo da loja de vinhos Grand Cru. Segundo Zanette, a escolha não foi à toa “ Pensamos nisso para que nossos clientes possam ter experiências diferentes a cada visita, harmonizando a riqueza e criatividade da nossa gastronomia com milhares de opções de vinhos”, afirma.

Já o chef Flavio Miyamura acredita que esse modelo é uma nova tendência “ Já temos dois restaurantes dentro de lojas de vinho, um italiano e um franco italiano”, conta.

“Pela localização com público jovem, viajado, queríamos ter algo diferente, por isso abrimos um asiático lá. A ideia é dar experiência para pessoas, provar receitas não tradicionais e sabores diferentes, fora da casinha. Mostrar que comida asiática combina bem com vinho”.

