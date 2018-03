Vereadores não quiseram tratar da Previdência com a Prefeitura ’em transição’

Dois motivos pesaram para os vereadores jogarem para o segundo semestre, anteontem, a rediscussão da Previdência municipal. Primeiro, evitar que o caso entre em pauta com o poder na Prefeitura “em transição”. Segundo, o temor de que se repetisse a pancadaria de protesto semelhante, no último dia 14.

A ponderação é de pessoas próximas a Bruno Covas – que ainda está de licença e só retoma as funções amanhã.

Bruno Covas terá

maioria na Câmara

Empossado, dizem as fontes, Covas vai de imediato fortalecer a maioria de 44 vereadores na Câmara, que pode lhe garantir a aprovação do texto. E se não conseguir? A alternativa será, em 2019, destinar os 100% do IPTU ao custeio da Previdência.

